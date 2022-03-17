Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 20% - Банк "Открытие"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку в пятницу без изменений, на уровне 20%, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"После начала операции на Украине и внеочередного увеличения ключевой ставки с 9,5% до 20% прошло не много времени, и пока сложно оценить фактические экономические последствия от санкций, ограничений и самоограничений, которые были введены в отношении российской экономики", - отмечает эксперт.

На взгляд Петроневича, валютный рынок демонстрирует признаки стабилизации - стоимость бивалютной корзины снизилась с 126 до 113 рублей (по сравнению с 79-84 рублей в январе 2022г и 87 руб. на пике в январе 2016г), чему способствует множество причин. Это и рост мировых цен на основные товары российского экспорта, и введение 80% норматива обязательной продажи валютной выручки, сниженный в 2006 г. до 0%, приближение периода налоговых платежей, а также снижение импорта под воздействием девальвации рубля и приостановки новых поставок из-за проблем с логистикой и непониманием нового уровня курса.

Существенное влияние, по мнению эксперта, оказывают меры ограничения оттока капитала, включая снятие наличных, приостановку торгов на Мосбирже перед возможным "искусственным" дефолтом суверенного внешнего долга и ограничения на биржевые операции нерезидентов.

"Потенциальную проблему для устойчивости курса несет риск снижения валютной выручки вследствие отказа от приобретения российской продукции или ее приобретения с существенным дисконтом, но на текущий момент поступающая информация противоречива и не позволяет оценить масштаб такого снижения, - указывает стратег банка. - При этом, согласно предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса в январе-феврале увеличился более чем в 2,5 раза относительно соответствующего периода 2021 года, составив $39,2 млрд. Положительное сальдо торгового баланса также значительно улучшилось, составив $46,2 млрд. по сравнению с $18,3 млрд годом ранее. В отсутствие сильного оттока капитала и/или введения эмбарго рубль будет укрепляться: в таком оптимистичном сценарии его курс может достичь уровня 85-90 к доллару".

Ослабление рубля спровоцировало ожидаемый всплеск цен, который пока охватывает только сегмент непродовольственных товаров и туристические услуги, подчеркивает Петроневич. Однако рост цен в данном сегменте продлится лишь ограниченное время и нормализуется по мере стабилизации валютного рынка и импортных поставок.

"В одиночку это вряд ли приведет к катастрофическому ускорению инфляции: при использовании традиционной оценки эластичности роста цен по курсу в размере 0,1-0,12% наблюдаемое 40% ослабление рубля способно привести к дополнительному росту цен на 5 п.п. - т.е. с наблюдаемых 9% до 14%, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки. В то же время эти расчеты не включают риск повышения цен на продовольственные товары, которые на внешних рынках в рублевом выражении подорожали на 50-100%. Но в данном случае монетарная политика Банка России в целом бессильна, а степень эффективности правительственных мер - ключевых для решения данного вопроса - пока не ясна", - отмечает эксперт банка.

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