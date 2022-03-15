BCS Express рекомендует покупать акции Dollar Tree, FMC и Check Point

BCS Express предложил три актуальные идеи, связанные с инвестициями в магазины-дискаунтеры (Dollar Tree), агрохимию (FMC Corporation) и киберзащиту (Check Point). Все они в плюсе с начала года и показывают рост в начале недели, пока широкий рынок проседает, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сейчас действуют сразу несколько сильных негативных факторов: Китай снова уходит на карантин, ФРС вынуждена экстренно наращивать ставку, а против России вводят новый пакет санкций. Все ключевые индексы в красной зоне. Несмотря на обилие негатива, рынок по-прежнему выделяет отдельные ниши, сегменты и компании, которые не просто держатся лучше индексов, но и показывают уверенный рост на среднем сроке", - отмечает аналитик Валерий Емельянов.

На фоне общего падения лучше рынка себя по-прежнему показывают классические защитные бумаги, включая магазины-дискаунтеры. Один из лидеров последних дней - сеть Dollar Tree, много лет работавшая по модели "все за 1 доллар". В этом году ценник впервые поднялся до $1,25. Но это по-прежнему сеть бюджетных товаров.

"Акции Dollar Tree начали восхождение еще в октябре, и в этом году не прекращают набирать обороты, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - На фоне геополитики, роста инфляции и нерешительности ФРС они успели прибавить 7% за неделю, и почти 70% за полгода. Последний отчет был в начала марта. Компания показала чистую прибыль на 13% выше прогноза. Рынок явно выделяет эту фишку: за месяц она обогнала бенчмарк (S&P 500%) на 15%".

На взгляд Емельянова, хорошо в последние дни держатся производители удобрений и агрохимики. Причина - закупоривание российского и украинского рынков, где неделю назад были введены ограничения на экспорт сырья. Среди бенефициаров этого решения преимущественно американские крупные и средние компании.

"Акции FMC Corp. отлично держат восходящий тренд с прошлого ноября. С начала года выросли на 14%, в том числе более 2% прибавляла в понедельник, когда весь рынок падал. Бумага обновляет свои абсолютные максимумы с конца прошлой недели, когда была взята отметка $120. У нее солидные рекомендации от инвестдомов: 75% на покупку при среднем таргете $130 и максимальном $140. Ближайший отчет в начале мая, поэтому оценки аналитиков могут сильно отставать от фундаментальных показателей", - отмечает аналитик BCS Express.

По мнению эксперта, киберзащита - одна из немногих IT-отраслей, которой удается расти на фоне падения технологических бумаг. Если NASDAQ упал на 20% со своих годовых максимумов и имеет все шансы уйти в "медвежью" зону, то многие из крупных разработчиков продолжают расти, подгоняемые угрозой большой кибервойны. В частности, израильская Check Point Software всего в 10% от годового пика. Сейчас фишка чуть ниже своих средних таргетов ($136), но технически ей ничто не мешает вернуться к $150 и продолжить дальнейший рост, считает Емельянов.

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