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15 марта 2022 года 17:30
"Акции стоимости" выглядят особенно интересно в условиях глобальной инфляции - BCS Express
"Акции стоимости" в условиях глобальной инфляции выглядят особенно интересными, считают аналитики BCS Express. "Акции стоимости" (value stock) - бумаги компаний, имеющих устойчивый и стабильный бизнес, в котором они работают уже длительное время. На практике чаще торгуются ниже своей справедливой стоимости по разным методикам оценки. Их выручка зачастую растет медленно, зато компании могут позволить себе выплачивать хорошие дивиденды и проводить программы обратного выкупа акций. Такие акции часто выбирают консервативные инвесторы, так как бизнес понятен и более предсказуем, в отличие от "акций роста". Принято считать, что "акции стоимости" имеют низкий уровень риска и волатильности. Среди них представлено множество циклических компаний: например, тех, кто продает сырье, материалы или металлы. Их движение легче анализировать. В условиях глобальной инфляции акции стоимости выглядят особенно интересными", - пишут эксперты инвестиционной компании. По мнению аналитиков BCS Express, одними из интересных "акций стоимости" на фондовом рынке США в настоящее время являются: - Walt Disney Co. Крупнейшая медиакомпания в мире, владеющая парками развлечений, телеканалами, стриминговым сервисом и киностудиями. "Один из основных сегментов - тематические парки - пострадал от пандемии, именно его восстановление может улучшить финансовые показатели. Дополнительным драйвером выступает собственный стриминг с популярными франшизами, не уступающий лидеру отрасли Netflix. Направление кино тоже пострадало, сейчас активно восстанавливается и собирает кассу на новых фильмах. Стриминговый сервис Disney+ повышает плату и осваивает новые рынки, что позволит сегменту выйти на прибыльность", - отмечают эксперты. - General Motors. Один из крупнейших автопроизводителей с такими брендами, как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. "Автомобильная промышленность пострадала от пандемии, но сейчас стремится к восстановлению. Более того, GM вышел на рынок электромобилей и развивает этот сегмент, а именно, создает широкий модельный ряд, включая коммерческие фургоны, работает над собственной платформой и батареями", - указывают в инвесткомпании. - Merck & Co. Биофармацевтическая компания производит широкий ассортимент лекарств и сохраняет лидерство на рынке. "Merck сосредоточена на трех основных направлениях - онкология, вакцины и лекарства для животных. Онкологический препарат Keytruda и вакцина Gardasil могут стать флагманами роста выручки компании в будущем", - отмечают аналитики. - 3M Co. Химическая корпорация, работающая в области промышленности, здравоохранения, потребительских товаров и электроники. Производит более 60 тыс. наименований товаров и продает их почти по всему миру. "У компании привлекательная дивидендная доходность, она активно проводит поглощение других компаний и работает на перспективном рынке - электрификация автомобилей", - обращают внимание в BCS Express. - Nike Inc. Один из мировых брендов спортивной одежды. "Компания способна сохранить лидерство на рынке и продолжить наращивать онлайн-продажи. Эмитент также продолжает увеличивать продажи за счет растущего тренда здорового образа жизни. Еще компания будет работать в метавселенной: был запущен проект Nikeland - виртуальный мир, где можно одевать своего аватара и развлечься", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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