ЦБР вряд ли повысит ставку на заседании 18 марта - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России вряд ли повысит ключевую ставку по итогам заседания 18 марта 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Несмотря на резкий скачок инфляции в стране, мы не ожидаем изменения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 18 марта, после экстренного повышения до 20% годовых. Также ЦБ РФ сообщил, что не будет проводить пресс-конференцию. Скорее всего, регулятор ограничится заявлением по поводу влияния санкций на экономику России", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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