"Финам" рекомендует держать акции Sempra Energy с прогнозной ценой $161

"Финам" рекомендует держать акции Sempra Energy с прогнозной стоимостью $161 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 4,4% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Sempra Energy является одним из наиболее диверсифицированных коммунальных холдингов в США, управляя инфраструктурой в бурно растущих Техасе и Калифорнии, а также СПГ-проектами в партнерстве с KKR. Компания может рассчитывать на органическое увеличение полезного отпуска в Техасе за счет притока инвестиций в штат, а также имеет шансы воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на газовом рынке в 2022 году. Тем не менее сохраняющаяся изоляция Техаса с точки зрения электросетевой инфраструктуры и подверженность обслуживаемых территорий природным катаклизмам создают ряд рисков для компании", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

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