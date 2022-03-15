S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4120-4230п во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4120-4230 пунктов во вторник, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикаторы RSI и MACD указывают на слабость "быков". Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает область 4115-4170 пунктов. В случае ее пробоя бенчмарк продолжит опускаться к нижней границе обозначенного канала, в район 4000 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

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