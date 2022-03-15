Вероятно давление на котировки акций Ford Motor в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно давление на котировки акций Ford Motor в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы расцениваем новость о потенциальном увеличении продаж электромобилей Ford Motor в Европе как нейтральную, поскольку она в полной мере отвечает корпоративной стратегии, и в ближайшее время ожидаем давления на котировки акций эмитента вследствие влияния инфляции на бизнес компании", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина.

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