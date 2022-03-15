"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Colgate-Palmolive с целью $84,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $84,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 14,19%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на инфляционные процессы, спрос на товары компании будет сохраняться, полагают эксперты. В конечном счете рост цен будет перекладываться на потребителей, что увеличит показатели выручки компании.

"С технической точки с начала 2021г бумаги перешли к формированию боковика. В текущий момент есть вероятность отскока от поддержки $74. Мы рекомендуем открывать позицию от уровня объемом 10% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $71. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают аналитики инвесткомпании.

Colgate-Palmolive Company - международная компания, которая производит средства личной гигиены, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

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