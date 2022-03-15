Экспортеры получат сверхдоходы в рублях относительно компаний внутреннего рынка - "Солид Брокер"

Экспортеры получат сверхдоходы в рублях по сравнению с компаниями внутреннего рынка благодаря благоприятной конъюнктуре мировых рынков и девальвации рубля, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"14 марта было объявлено, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал очередной пакет санкций против России - граждан и юридических лиц, а также нескольких секторов российской экономики - в связи с событиями на Украине. Железная руда, слябы и стальная заготовка не вошли в новый санкционный пакет Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Также в пакет не вошли санкции на поставки титана, алюминия, меди, никеля, палладия", - говорится в комментарии инвесткомпании.

На взгляд экспертов "Солид Брокер", по основным статьям российского экспорта удара нет. Критически важные металлы для Европы будут и дальше поставляться. Это хорошо для обеих экономик.

"Мы, как инвесторы, можем ребалансировать портфели после открытия рынка в пользу основных экспортеров. В приоритете должны быть такие компании как "Норникель", "РусАл" или En+ Group, "ВСМПО-АВИСМА", а также нефтегазовые и угольные компании. Сейчас на мировых рынках прекрасная конъюнктура для российских экспортеров, а девальвация рубля поможет им сгладить проблемы с ростом расходов на логистику. В рублях эти компании будут получать сверхдоходы относительно компаний внутреннего рынка", - указывают аналитики.

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