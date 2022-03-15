Вероятна консолидация рубля в диапазоне 109-115 руб./$1 до итогов заседания ЦБ РФ по ставке - ПСБ

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 109-115 руб./$1 до итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 18 марта, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы еще сможем увидеть разницу курсов на уровне 12% преимущественно за счет роста пары доллар-рубль на площадке FOREX, - считает эксперт банка. - Резких послаблений для валютных торгов от ЦБ на данный момент ожидать не приходится - регулятор пытается "прощупать" оптимальные значения курса доллара. Однако заметим, что пара доллар-рубль укрепляется третий день подряд на Мосбирже, дневные обороты остаются низкими - $0,7-0,8 млрд., волатильность также снижается. При отсутствии резко негативных геополитических новостей ожидаем локальной стабилизации курса доллара на Мосбирже в диапазоне 109-115 руб./$1 до итогов заседания ЦБ, которое состоится в эту пятницу".

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