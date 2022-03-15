ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта - Росбанк

ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагают аналитики Росбанка.

"Если абстрагироваться от геополитики и сопутствующих сценариев дальнейших превентивных мер удержания финансовой стабильности, то мы проецируем текущую перебалансировку потоков ликвидности как фактор, способствующий удержанию ключевой ставки на неизменном уровне 20% годовых по итогам заседания 18 марта", - отмечают эксперты банка.

Аналитики обращают внимание на то, что в данное время появляются мнения касательно перспектив повышения ставки до 25% из-за инфляционного риска. Однако стратеги банка рассматривают изменение ключевой ставки (особенно ее повышение) как риск дестабилизации финансовой ситуации в текущих условиях.

"Экономические аргументы, которые были актуальны в 2021г и начале 2022г о необходимости сопоставления инфляции и ключевой ставки, нам видятся вторичными - первые успехи в стабилизации валютного курса и фиксации рамок внешней торговли будут более важны для перезапуска экономической "машины" как минимум в ближайшие 2-3 квартала, что явно не попадает в горизонт действия монетарной политики", - пишут эксперты Росбанка.

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