Отчётность Татнефти не повлияет на динамику её акций - "Финам"

Отчётность "Татнефти" за 4К21 не повлияет на динамику её акций, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Татнефть" отчиталась 15 марта по МСФО за IV квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 78,2% г/г до 326,2 млрд руб., EBITDA - на 56,1% г/г до 77,3 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 117,4% до 54,1 млрд руб., отмечается в комментарии.

"Ключевым позитивным фактором, положительно повлиявшим на финансовые результаты компании, стал рост цены реализации нефти в дальнем зарубежье на 71,5% г/г., - указывает аналитик Сергей Кауфман. - Также улучшило результаты восстановление добычи на 11,9% г/г, что связано с ослаблением ограничений ОПЕК+. Негативным моментом, который виден по существенному снижению маржинальности по EBITDA, стала отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти".

По мнению эксперта, в текущей ситуации отчётность за IV квартал будет иметь мало значения для акций "Татнефти". Инвесторы в первую очередь будут сосредоточены на способности компании в нормальном режиме реализовывать нефть на экспортном направлении и не снижать добычу.

"Кроме того, поддержку акциям может оказать выплата дивидендов, - полагает Кауфман. - Учитывая отрицательный чистый долг, полагаем, что финальные дивиденды будут выплачены, однако норма выплат может составить лишь 50% прибыли по МСФО из-за высокой неопределённости относительно будущего компании и сектора. В таком сценарии размер финального дивиденда может составить 16,1 руб., что соответствует доходности в 4,5% на обыкновенные акции и 5,2% на "префы".

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