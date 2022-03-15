Котировки нефти, вероятно, пока останутся около $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся около уровня в $100 за баррель в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Давление на нефтяные котировки оказывают ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Китае, а также умеренно ослабившиеся опасения перебоев в поставках российских энергоресурсов. Во вторник вечером будут опубликованы недельные данные по запасам в США от Американского института нефти (API). Продолжающееся снижение запасов нефти способно поддержать восстановление котировок. Также инвесторы во вторник будут оценивать месячный отчет ОПЕК. Тем не менее определяющим фактором для нефтяных котировок останется геополитика - при очередном существенном росте напряжения фьючерсы на нефть марки Brent могут вновь вернуться на уровни около $120/барр., но пока они, вероятно, останутся в районе $100/барр." - отмечают эксперты банка.

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