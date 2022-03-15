Рубль может закрепиться на уровне ниже 114 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может закрепиться на уровне ниже 114 руб./$1 во вторник в отсутствие особо негативных геополитических новостей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB на российском рынке в понедельник опускался в моменте к 111 руб./$1, но по итогам дня он слабо снизился до 114,10 руб./$1. Поддержку рублю оказывают продолжающиеся переговоры Россия-Украина, а также ослабившиеся опасения дефолта в связи с началом процесса выплаты купонов РФ. При этом стоит отметить сузившийся спред между курсом на российском и на глобальном рынке. Во вторник на российском рынке курс USD/RUB снижается на 2,59% и находится около 111,15 руб./$1. В текущих условиях падение нефтяных цен не ведет к заметному ослаблению рубля, и курс USD/RUB может во вторник закрепиться на уровнях ниже 114 руб./$1 в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - пишут эксперты банка.

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