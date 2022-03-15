Нефть подает сигналы в пользу более масштабной коррекции - "Велес Капитал"

Нефть подает сигналы в пользу более масштабной коррекции, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 5% после обвала примерно на 6% накануне. Котировки преодолели краткосрочные поддержки в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район $105 и $102 соответственно), что предупреждает о рисках развития нисходящей коррекции со следующими целями падения $90 по обоим сортам (минимумы с начала февраля). С фундаментальной точки зрения давление на рынок оказывают надежды на улучшение геополитической обстановки, риски замедления экономики Китая из-за коронавирусной ситуации, а также слухи о возможном наращивании импорта нефти в США из Венесуэлы. Во вторник интерес для инвесторов представляет ежемесячный отчет ОПЕК", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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