Цена нефти может продолжить снижение в ближайшее время - "Алор Брокер"

Цена на нефть марки Brent может продолжить снижение к $80-90 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Ожидания мира на Украине привели к формированию нисходящего тренда на рынке сырья. Во вторник цена нефти ушла в район $100 за баррель, и это не предел. Многое для сырьевых ресурсов будет зависеть от риторики ФРС США в среду - если регулятор открыто намекнет на начало цикла интенсивного повышения ставки, нефть вполне может уйти в район $80-90 за баррель. Ниже вряд ли, так как все-таки снижение объема поставок сырья из России присутствует, а потребление топлива в результате проведения военной операции возросло", - пишет эксперт.

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