Наиболее привлекательны для покупок на открытии рынка акции Норникеля, ФосАгро и РусАла - "Атон"

Наиболее привлекательны для покупок на открытии рынка акции "Норникеля", "ФосАгро" и "РусАла", считает руководитель инвестиционного департамента "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин.

"Любые сырьевые компании сейчас хороши, но мне кажется, что в первую очередь надо приобретать бумаги компаний, которые производят редчайшие вещи, от которых нельзя отказаться. Уникальны у нас, например, "ФосАгро" и "Норникель" (40% палладия в мире заместить невозможно). Также добавлю "РусАл", который достаточно уверенно торгуется. Далее - вопрос цены. Когда увидим ценовые уровни, мы лучше поймем, сколько что стоит, и лучше сможем сказать, какие акции более интересны. В дальнейшем мы посмотрим, как компании адаптируются к санкциям, как они перестраивают свои логистические цепочки, у кого это получается быстрее и лучше", - пишет эксперт.

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