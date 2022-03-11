Спад импорта в реальном выражении превысит уровень кризиса 2009г - Райффайзенбанк

Спад импорта в реальном выражении превысит уровень кризиса 2009г и может оказаться критичным для некоторых производств, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Просадка в импорте начнет проявляться с марта, - полагают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. - Помимо прямых санкционных мер (в основном связанных с запретом на ввоз высокотехнологичной продукции в РФ) на снижении объемов импорта скажется возможное нежелание иностранных компаний работать в изменившейся операционной среде".

Среди главных причин ухода с российского рынка эксперты называют следующие:

- политические решения;

- опасения компаний попасть под вторичные санкции за взаимодействие с подсанкционными российскими резидентами (на детальное изучение изменяющихся правил им понадобится ощутимое время) или оказаться в поле возможного ужесточения санкционного режима;

- возникающие перебои в цепочке поставок, отчасти связанные с вышеперечисленными пунктами.

"Для подавляющего большинства компаний доля российского рынка не является определяющей (в пределах 5%), что также может негативно повлиять на "желание" адаптироваться к новым условиям, - полагают Мурашов и Чепков. - Мы полагаем, что спад импорта в реальном выражении превысит уровень кризиса 2009г (-30% г./г.). Перебои в импорте могут оказаться критичными для некоторых производств. При этом прекращение импорта отдельных товаров может также сказаться на производстве - например, высокотехнологичные элементы производственных цепочек может быть крайне сложно заместить (или на это уйдет время). Эта зависимость может как усилить спад экономики в текущем году, так и продолжит оказывать давление в среднесрочной перспективе".

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