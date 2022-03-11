"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Oracle

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $108 за штуку на февраль 2023г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

10 марта компания Oracle Corporation, поставщик облачного ПО для бизнеса, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2022 фискального года с окончанием 28 февраля. Выручка Oracle показала прирост на 4% г/г и составила $10,5 млрд, минимально превысив консенсус-прогноз. Ключевым фактором роста выручки остается облачный сегмент, за квартал выручка от сервисов IaaS и PaaS возросла на 24% г/г до $2,8 млрд, отмечается в комментарии.

"Несмотря на умеренные темпы роста выручки, Oracle сохраняет за собой лидерство в отрасли облачного ПО для бизнеса, - указывает аналитик Ксения Лапшина. - В частности, новая база данных MySQL HeatWave завоевывает общественное доверие и признание, клиенты отмечают ее лучшие характеристики, более высокую производительность и более низкие затраты по сравнению с аналогами Amazon Redshift, Amazon Aurora и Snowflake. На премаркете акции Oracle снижаются порядка 3%, хотя компания показала вполне неплохие для себя результаты и отчиталась в соответствии с ожиданиями. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и целевую цену по акциям Oracle на уровне $108 на февраль 2023г".

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