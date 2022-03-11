BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Barrick Gold с целью $25

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Barrick Gold от уровней $20-20,6 с целью $25 за штуку" с горизонтом инвестирования 8 месяцев, открытую 12 ноября 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции достигли целевого ориентира, поднявшись к $25, но котировки быстро откатились, и идея закрыта на уровне $24,5. Доходность составила 18,9% за три месяца. Также за период действия идеи дивидендная доходность составила 1,6%. Видение по бумагам GOLD остается положительным на ближайшие месяцы. Поддержкой для них являются сильные финансовые показатели компании, расширение программы выплаты дивидендов и программа обратного выкупа акций, опубликованные в квартальном отчете. На макроуровне в мире остается высокий спрос на золото и акции золотодобывающих компаний, на фоне продолжающегося конфликта в Восточной Европе и рекордного роста цен на сырье, металлы", - отмечает аналитик Евгений Калянов.

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