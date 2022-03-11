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11 марта 2022 года 16:24
Отсутствие России негативно сказывается на мировом нефтяном балансе - "Открытие Инвестиции"
Отсутствие России негативно сказывается на мировом нефтяном балансе, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Дорогая нефть начинает сказываться на ежедневной жизни европейцев. Австрийская OMV начала ограничивать поставки топлива в Венгрию из-за высокого спроса потребителей, которые пользуются государственными субсидиями. Ещё в ноябре правительство Венгрии установило предельную цену на литр бензина на уровне 480 форинтов, или около $1,39). 28 февраля решение было продлено. Соответственно, австрийская OMV ограничила заправку бензином на своих станциях объёмом 100 литров и 300 литров для дизельных заправок высокого давления", - отмечает эксперт. Страны ОПЕК+ не торопятся с повышением производства, хотя у большинства просто нет такой возможности из-за дефицита инвестиций в предыдущие годы, подчеркивает Кочетков. ОАЭ и Саудовская Аравия выразили приверженность соглашению ОПЕК+. Аналитики размышляют о том, что для выполнения желаний по ограничению потребления российской нефти странам Европы и США потребуется освободить от санкций Иран и Венесуэлу. "Впрочем, даже в этом случае можно рассчитывать лишь на 0,5-0,8 млн бар. в течение ближайших пару месяцев, а какие-то значимые объёмы около 1,5-2,0 могут появиться лишь через год и более. Доля РФ на мировом рынке составляет около 10%, а в объёме экспорта и того больше. Россия поставляет за пределы своих границ 7,0-7,5 млн бар. в сутки в виде сырой нефти и нефтепродуктов, что составляет более 11% от мирового экспорта. Поэтому даже временные перебои с поставками, произошедшие в последние пару недель, негативно сказываются на общем состоянии запасов в странах ОЭСР", - пишет Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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