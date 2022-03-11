Вероятно дальнейшее снижение котировок акций Rivian - Инвестбанк Синара

"Инвестиционный банк Синара" негативно оценивает отчетность и прогноз Rivian Automotive Inc. на 2022г и ожидает дальнейшего снижения котировок акций компании, говорится в обзоре банка.

"Rivian опубликовала слабые финансовые результаты за 4К21, - отмечает аналитик Ирина Фомкина. - Скорректированный убыток составил $2,43 на акцию, в то время как аналитики ожидали его в размере $1,88 на акцию. Выручка составила $54 млн при консенсус-прогнозе $60,5 млн. Rivian получила выручку только второй квартал подряд. В 3К21 показатель составил $1 млн, в 4К21 - $54 млн. Компания остается убыточной, поскольку себестоимость продаж ($383 млн) в 7 раз, а операционные затраты ($2,1 млрд) - в 38 раз превышают генерируемые доходы. В 4К21 Rivian продала 909 автомобилей".

Менеджмент отметил, что проблемы с цепочкой поставок, дефицит полупроводников, системных плат и проводов, поступающих из Мексики (где из-за пандемии COVID-19 сократился выпуск перечисленной продукции), резко сократят объем производства в 2022г. По оценкам руководства, в текущем году компания сможет продать всего 25 тыс. электромобилей. Это на 38% меньше прогнозируемых аналитиками 40 тыс. машин, констатирует Фомкина.

"Помимо этого, напомним, что Rivian отказался от повышения цен на свои электромобили (на 17-20%). Данный шаг, на наш взгляд, увеличит убытки компании, и мы согласны с консенсус-прогнозом Bloomberg, который предполагает, что Rivian останется убыточной до 2026г. Мы расцениваем отчетность и прогноз компании на 2022г как негативные и ожидаем дальнейшего снижения котировок компании", - резюмирует эксперт инвестбанка.

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