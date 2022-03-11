Сплит акций Amazon сделает их более доступными для розничных инвесторов - "Открытие Инвестиции"

Сплит акций Amazon.com Inc. сделает их более доступными для розничных инвесторов и создаст предпосылки для включения в индекс Dow Jones, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Корнилов.

"Amazon последовал примеру компании Google, которая в начале февраля объявила о точно таком же сплите своих акций в соотношении 20 к 1, то есть вместо одной акции Amazon у акционеров будет 20 акций. Фундаментально сплит акций не увеличивает рыночную стоимость компании, он лишь распределяет эту стоимость на большее число акций. Но с практической точки зрения сплит полезен, так как акции становятся более доступными для розничного инвестора", - указывает эксперт.

Стоимость одной акции на уровне около $3000 создает практические сложности при покупке или при включении в диверсифицированный портфель в требуемых пропорциях. Таким образом, сплит способен увеличить спрос на акции, что положительно сказывается на стоимости. Именно поэтому акции Amazon отреагировали на новость ростом, подчеркивает Корнилов.

"Обратный выкуп на сумму $10 млрд добавил позитива для инвесторов, - пишет аналитик. - Более того, после сплита Amazon может стать кандидатом на включение в индекс Dow Jones, для которого сверхвысокая стоимость акций являлась препятствием, так как индекс взвешен по абсолютной стоимости акций, а не по рыночной капитализации, как обычно принято в других индексах".

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