Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может составить 12,5% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021г может составить 12,5%, говорится в комментарии BCS Express.

"Отчет "ТГК-1" вышел слабее ожиданий. Впрочем, это общий момент для результатов дочек ГЭХа в IV квартале 2021г. Основная причина снижения прибыли здесь, как и у "ОГК-2" и "Мосэнерго" - убытки от обесценения активов. Если ориентироваться на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам года, то акционеры могут претендовать на 0,00185 руб. на бумагу, что соответствует 12,5% дивидендной доходности. В свете роста процентных ставок в экономике текущий уровень дивдоходности не получается назвать привлекательным. На открытии рынка бумаги могут отставать от динамики основных индексов, повышенного спроса не ожидается", - отмечает аналитик Дмитрий Пучкарев.

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