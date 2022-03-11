Долгий простой может поставить под угрозу всю инфраструктуру фондового рынка - "Солид Брокер"

Долгий простой может поставить под угрозу всю инфраструктуру фондового рынка, полагают аналитики "Солид Брокер".

Эксперты отмечают, что Банк России и Московская биржа думают о поэтапном возобновлении торгов на организованном рынке ценных бумаг со следующей недели. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к ЦБ и Мосбирже, и один среди брокеров. По словам двух из них, ЦБ не против возобновить торги с понедельника-вторника, но по главному вопросу - как начать, в каком формате, какие бумаги будут сначала допущены к торгам - окончательного решения нет.

"Мы думаем, что долго тянуть с открытием торгов нельзя, поскольку эмоциональная реакция у большинства участников уже прошла, финансовые санкции ЕС введены в полном объеме, а ФНБ готовит "подушку поддержки". Долгий простой рынков может поставить под угрозу всю инфраструктуру фондового рынка. Поэтому считаем, что постепенный запуск торгов на следующей неделе уже необходим для участников, но только при поддержке ФНБ или самих компаний в виде байбэка. На рынке сейчас будет много интересных идей в связи с глобальными сдвигами в мировой экономике", - пишут аналитики инвесткомпании.

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