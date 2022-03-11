Рубль, вероятно, останется высоковолатильным в течение марта - "Открытие Инвестиции"

Российская валюта, вероятно, останется высоковолатильной в течение текущего месяца, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Ограничительные меры на покупку валюты для физических и юридических лиц, а также коллапс международного туризма и резкое снижение спроса на импорт являются факторами в пользу стабилизации курса рубля. Тем не менее весьма вероятно, что российская валюта будет по-прежнему высоковолатильной в текущем месяце. Пока нельзя утверждать, что рубль свои худшие уровни уже сформировал и к ним не вернется, - пишет Шульгин. - Перспективы рубля - это баланс давления на курс со стороны экономических агентов, которые желают уйти в валюту, и поступлений валютной выручки, 80% которой российские экспортеры обязаны конвертировать. В первой части "уравнения" сделано очень многое, меры контроля за движением капитала были введены жесткие и довольно оперативно. А вот во второй части "уравнения" пока все не так гладко - сбои в цепочках поставок и другие факторы затрудняют внешнеэкономическую деятельность экспортеров".

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