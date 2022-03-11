"Финам" повысил прогнозную цену паев ETF United States Oil Fund до $70

"Финам" повысил прогнозную стоимость паев биржевого фонда United States Oil Fund до уровня $70, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Это не дает потенциала роста на ближайшие 12 месяцев, однако сочетание ряда факторов может краткосрочно поднять котировки паев фонда в район $90. Новая целевая цена паев фонда примерно соответствует стоимости нефти $100 за баррель", - отмечает ведущий аналитик Александр Потавин.

Рекомендация "держать" для этих паев была сохранена экспертами.

ETF United States Oil Fund - биржевой инвестиционный фонд, активы которого состоят преимущественно из нефтяных фьючерсов на West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil.

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