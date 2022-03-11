Вероятен рост доходностей ОФЗ до уровня ставки ЦБР при возобновлении торгов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятен рост доходностей гособлигаций до уровня ключевой ставки ЦБ РФ при возобновлении торгов, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Учитывая небольшую вероятность дальнейшего повышения ставки, кривая доходности ОФЗ может приобрести более выраженный отрицательный наклон, отмечают эксперты.

"Короткие ОФЗ со сроком до погашения 1-1,5 года - ОФЗ 26209, ОФЗ 26220, ОФЗ 26215 - с ожидаемой доходностью в районе 20% выглядят привлекательно. Считаем, что у Минфина достаточно финансовых возможностей своевременно рассчитываться по текущим долгам. Длинные ОФЗ могут быть более волатильными и нести риски отрицательной переоценки из-за сохраняющейся неопределенности", - пишут аналитики в комментарии.

Эксперты указывают, что облигации представляют возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем предлагают текущие банковские депозиты (ставки от 20% годовых только на срок 3-6 месяцев).

Также аналитики инвестиционной платформы отмечают, что корпоративные рублевые облигации в силу низкой ликвидности со стартом торгов вряд ли будут представлять интерес по доходности в сравнении с ОФЗ. "Вероятно, кредитные спреды первое время будут не вполне индикативными, не отражая справедливые уровни кредитного риска. Потребуется определенное время для их адаптации относительно уровней доходности гособлигаций", - полагают в "ВТБ Мои Инвестиции".

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