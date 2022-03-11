Целью роста цены урана может стать уровень $70 за фунт - BCS Express

Ближайшей целью роста стоимости урана может стать уровень $70 за фунт, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Главная новость, которая вызвала очередную волну роста стоимости обогащенного урана ("желтый кек"), связана с возможными санкциями против "Росатома". В Белом доме сейчас обсуждают такую опцию, но пока их останавливают опасения, что это вызовет глобальный дефицит топлива для АЭС, в том числе в самих США. На долю "Росатома", по данным Bloomberg, приходится 35% мирового производства "желтого кека" и 16,5% американского импорта (подсчеты были сделано в 2020 году) Кроме того, Вашингтон боится, что санкции против "Росатома" ударят по его отношениям с Ираном: Россия является участником трехсторонней "ядерной сделки", которую все три страны сейчас пытаются восстановить", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Дополнительным драйвером для цен на уран, указывает Емельянов, послужили спекуляции со стороны сырьевых фондов, в особенности канадского Sprott Physical Uranium Trust, который проводит интервенции с лета, скупая дефицитный уран в запасы.

"Сейчас стоимость урана чуть выше психологической отметки $60 за фунт. Столь дорогим урановое топливо не было со дня аварии на японской атомной станции в Фукусиме в 2011 году. Следующая очевидная цель - $70, то есть еще почти 17% вверх. Предыдущие 17% рынок преодолел менее чем за две недели. В более отдаленной перспективе мы можем увидеть повторение уровней 2007 года ($80-140). Тот период структурно больше похож на текущие события: короткий взлет цен на все основные виды сырья перед началом мировой рецессии. Подобный сценарий может сработать быстрее, если на Россию наложат урановое эмбарго", - пишет эксперт BCS Express.

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