Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- саммит лидеров ЕС;

- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в марте (18:00 МСК);

- встреча президентов России и Белоруссии;

- "ЛУКОЙЛ" может презентовать стратегию на 2022-2031 гг.

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