.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сплит акций Amazon позитивен для инвестиционной привлекательности бумаг - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 марта 2022 года 17:54
Сплит акций Amazon позитивен для инвестиционной привлекательности бумаг - BCS Express
Проведение сплита акций Amazon.com Inc. в целом позитивно для инвестиционной привлекательности бумаг эмитента, говорится в комментарии BCS Express. Amazon заявил о проведении сплита акций и о плане расширения программы обратного выкупа ($10 млрд), констатируют аналитики инвестиционной компании. Дробление бумаг вступит в силу в конце рабочего дня 27 мая, если будет одобрено акционерами на собрании, запланированном на 25 мая. Каждый владелец бумаг получит 19 дополнительных акций. Эксперты отмечают, что сплит не изменяет капитализацию эмитента. "Решение о дроблении в целом можно назвать позитивным - акции Amazon станут более привлекательными для широкого круга розничных инвесторов, особенно с небольшим капиталом. Как и в случае с Google, у Amazon может появиться возможность для включения в индекс Dow Jones Industrial. Добавление дорогих по абсолютной цене акций в индекс проблематично, поскольку он взвешен по цене - одно и то же процентное изменение имеет большее значение для дорогих акций, чем для дешевых. То есть наличие в индексе акций с четырехзначной ценой имело бы самый большой вес, поэтому ни Google, ни Amazon не представлены в нем в настоящее время", - пишут аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
10 марта 2022 года 19:04
Наиболее актуальным в сложившейся ситуации может стать финансирование лизинговой деятельности, полагает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. "Увеличение ключевой ставки практически останавливает кредитование, в особенности длинное кредитование и в... читать дальше
.10 марта 2022 года 17:28
Резкое повышение ключевой ставки Банка России приведет к росту доходностей ОФЗ в случае открытия торгов на рынке облигаций в ближайшие дни, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Если рынок облигаций откроется в ближайшие дни, мы ожидаем взлета доходностей по краткосрочным облигациям... читать дальше
.10 марта 2022 года 17:08
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Archer Daniels Midland, McKesson, Exelon и T-Mobile - BCS Express
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Archer Daniels Midland Co., McKesson Corp., Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi, Exelon Corp. и T-Mobile, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Все чаще можно услышать прогнозы о неизбежном кризисе в 2022 году не только... читать дальше
.10 марта 2022 года 16:40
Риск дальнейшего ослабления рубля по отношению к доллару США в течение марта 2022 года остается, считают главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Россияне с 24 февраля сняли со своих счетов 2,7 трлн руб. ($25 млрд) наличных, и мы... читать дальше
.10 марта 2022 года 16:14
Акции "Мечела" могут торговаться ощутимо "лучше рынка" после возобновления фондовых сессий на Московской бирже, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Акции "Мечела" в текущих условиях являются интересным инструментом для тех инвесторов, которые готовы принять на себя повышенный риск ради... читать дальше
.10 марта 2022 года 15:47
Дивидендная доходность привилегированных акций "Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года может составить 16,8% по цене закрытия 25 февраля 2022 года, говорится в комментарии аналитиков BCS Express "Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года заработала 19,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 40%... читать дальше
.10 марта 2022 года 15:22
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. на уровне $3750 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "9 марта появилась информация о том, что компания Amazon планирует провести сплит акций в пропорции 20:1. Инвестиционное... читать дальше
.10 марта 2022 года 15:01
Цена никеля продолжит корректироваться вниз, но останется выше $30000 за тонну, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "8 марта стоимость тонны никеля за день подскочила выше $100000 за тонну, тем самым показав рост в 274% всего за 3 дня, - напоминает эксперт. - Правда, уже к... читать дальше
.10 марта 2022 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $176 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,58%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.10 марта 2022 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4230-4330 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продемонстрировал отскок после падения на протяжении четырех торговых сессий подряд. Тем не менее позиции "быков"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.