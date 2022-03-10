Риск дальнейшего ослабления рубля в течение марта остается - Инвестбанк Синара

Риск дальнейшего ослабления рубля по отношению к доллару США в течение марта 2022 года остается, считают главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

"Россияне с 24 февраля сняли со своих счетов 2,7 трлн руб. ($25 млрд) наличных, и мы ожидаем, что сумма вырастет в марте до $30-35 млрд. Это ключевой фактор спроса на валюту в экономике. При этом главный фактор поддержки предложения для рубля - валюта, которую продают экспортеры. Их валютная выручка должна, по нашим оценкам, достичь за весь месяц $28 млрд с учетом налога на нефтегазовые доходы (НДПИ, экспортных пошлин, прибыли до уплаты налога) и налога на прибыль. Даже если весь этот приток полностью конвертировать в рубли, его будет недостаточно для удовлетворения спроса на валюту, - отмечают эксперты в комментарии. - Таким образом, полагаем, что в марте российскую валюту ждет дальнейшее ослабление. Курс рубля останется чрезмерно волатильным в связи с нестабильностью баланса спроса и предложения. Некоторое укрепление рубля возможно в конце периода уплаты налогов, когда экспортеры станут более активно продавать валюту".

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