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10 марта 2022 года 15:22
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Amazon на уровне $3750
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. на уровне $3750 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "9 марта появилась информация о том, что компания Amazon планирует провести сплит акций в пропорции 20:1. Инвестиционное сообщество в целом в течение длительного времени выражало интерес этому, поэтому не исключено, что "бычий" импульс может сохраняться в ближайшие несколько сессий, но он будет носить ограниченный характер ввиду снижения "аппетита" инвесторов к риску в настоящий момент. На наш взгляд, менеджмент выбрал удачный момент для сплита: с начала года котировки потеряли 10,9% и около 20% от пиков 2021 года. При этом напомним, что эмитент представил в целом достаточно уверенный отчет за четвертый квартал и, вероятно, уже прошел максимальную точку давления на операционную маржу", - пишет старший аналитик Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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