Цена никеля продолжит корректироваться вниз, но останется выше $30000 за тонну - ПСБ

Цена никеля продолжит корректироваться вниз, но останется выше $30000 за тонну, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"8 марта стоимость тонны никеля за день подскочила выше $100000 за тонну, тем самым показав рост в 274% всего за 3 дня, - напоминает эксперт. - Правда, уже к окончанию торгов цены скорректировалась до $48000 за тонну. На наш взгляд, фундаментальных причин, которые бы объясняли такую динамику, нет. Мы связываем резкий рост цен на никель с закрытием коротких позиций у ряда профессиональных участников торгов".

Головин подчеркивает, что крупные производители стараются защитить свою продукцию во время волатильности на сырьевых рынках. Трейдеры и производители открывают короткие позиции на реализуемое сырьё, чтобы в случае резкой просадки иметь возможность продать продукцию по приемлемым ценам. Однако, если цены резко растут, товарные биржи могут принудительно закрыть short-позиции (либо потребовать внести обеспечение), что подразумевает покупку фьючерсных контрактов. Это, по мнению аналитика, может спровоцировать лавинообразный рост стоимости сырьевых товаров.

"Скорее всего, именно это и случилось на рынке никеля, - допускает эксперт банка. - Вероятная причина - закрытие коротких позиций компании Tsingshan Holding Group. Компания имела большое количество открытых short-позиций, примерный эквивалент составлял около 100 000 тонн металла. Потенциальные убытки могли составить $2 млрд. Отметим, что эта сумма без учёта фьючерсных контрактов, которые могли быть также открыты, но уже через различных посредников".

Несмотря на то, что взлёт цен на никель почти наверняка произошёл из-за технических причин, это совершенно точно скажется на мировом балансе спроса и предложения, считает Головин. Из-за резкого роста цен LME объявила о приостановке торгов никелем как минимум до 11 марта, также будут отменены все сделки на физическую поставку металла с 9 марта. Это приведёт к тому, что покупатели не смогут получить товар в необходимые сроки.

Аналитик ПСБ напоминает, что в 1985г случилась похожая ситуация на рынке олова, из-за чего торги были приостановлены на 4 года. "На наш взгляд, беря во внимание текущую ситуацию с переходом на "зелёную" энергетику, где никель играет важную роль, длительная остановка торгов металлом на LME маловероятна. Однако произошедшая ситуация в любом случае скажется на стоимости никеля. Мы ожидаем, что цены на никель продолжат корректироваться после пика в 101 тыс. долл. за тонну, но останутся выше отметки 30 000 долларов", - прогнозирует стратег банка.

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