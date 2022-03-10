"Финам" открыл торговую идею: продавать акции TSMC с целью $176

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $176 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,58%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на фоне заявлений китайских властей о том, что скоро Тайвань "вернется в объятия родины", может развернуться ситуация с активными действиями. Этот фактор негативно отразится на стоимости компании и может спровоцировать существенное снижение.

"С технической точки зрения пробой важного уровня поддержки свидетельствует о возможном зарождении нисходящего движения. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней объемом 10% от портфеля и c выставлением стоп-заявки на уровне $113. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60", - указывают аналитики "Финама".

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Основана в 1987 году правительством Китайской Республики (Тайвань) и частными инвесторами.

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