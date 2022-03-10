Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4230-4330п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4230-4330 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал отскок после падения на протяжении четырех торговых сессий подряд. Тем не менее позиции "быков" по-прежнему выглядят слабо. RSI восстановился до нейтрального уровня, а индикатор MACD не подает определенных сигналов к развороту тренда. В краткосрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов", - пишут аналитики.

Охлаждение цен на нефть и сырье несколько ослабило инфляционные опасения. Однако геополитический фактор, как ожидается, будет способствовать росту цен на продовольствие в течение года и замедлит восстановление цепочек поставок, отмечается в комментарии.

Эксперты полагают, что внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на данных потребительской инфляции в США за февраль. Хотя политика ФРС в большей степени определяется динамикой циклических компонентов, не учитывающих волатильные цены на топливо и продукты питания, ожидается, что базовый ИПЦ продемонстрирует максимальный рост с 1982 года. Ослабление влияния штамма "омикрон", вероятно, способствовало росту цен на авиабилеты, аренду авто и бронирование гостиниц. Стоимость аренды жилья, как ожидается, продолжит повышаться высокими темпами. Траектория изменения ставки ФРС после первого поднятия в марте остается неопределенной. Рынок фьючерсов в настоящий момент предполагает постепенное повышение ставки в 2022 году.

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