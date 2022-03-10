BCS Express назвал компании РФ, чьи акции станут защитным резервом для инвесторов

Компании "Норникель", "НОВАТЭК", "ФосАгро", "НЛМК", "Полюс", "ММК" и "ЛУКОЙЛ" можно считать стратегической подушкой безопасности для страны в целом, а их акции - защитным резервом для инвесторов, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Российский рынок переживает исторический момент. Не исключено, что мы увидим существенную ребалансировку основных индексов. Набор голубых фишек может сильно поменяться. Подобное уже бывало в истории современной Германии и Японии, которые меняли свою экономическую формацию в 1950-е. Применительно к современной России и к сегодняшней ситуации наиболее ценными для инвесторов могут стать бумаги крупных частных компаний с экспортной (валютной) выручкой и минимальным долгом, которые не попали под прямые или косвенные санкции. Таких компаний пока семь: "Норникель", "НОВАТЭК", "ФосАгро", "НЛМК", "Полюс", "ММК", "ЛУКОЙЛ". Такие компании можно считать стратегической подушкой безопасности для страны в целом, а их акции - защитным резервом для инвесторов", - пишет аналитик инвесткомпании.

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