BCS Express сохраняет прогнозную стоимость акций Capri Holdings на уровне $72

Аналитики BCS Express сохраняют прогнозную стоимость акций Capri Holdings на уровне $72 за штуку, однако отмечают риски ее пересмотра в случае ухудшения динамики бизнеса ввиду смены менеджмента эмитента и замедления потребительской активности на фоне роста инфляционных ожиданий, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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