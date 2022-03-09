Глубина падения российского рынка акций может обернуться кратным ростом - ITI Capital

Глубина падения российского рынка акций может обернуться кратным ростом, как минимум, в краткосрочной перспективе, полагают эксперты ITI Capital.

Аналитики инвесткомпании выделили доминантные факторы рынка:

- Технические: "расшивка" платежей между брокерами и судьба рынка депозитарных расписок; дальнейший выход иностранных инвесторов из "замороженных" активов, понимание того, кто сможет торговать при открытии; влияние выкупа акций с рынка за счет средств ФНБ, программы обратного выкупа компаний, желание владельцев компаний скупить дешевые акции.

- Фундаментальные: возможность сохранения экспортных операций российских компаний; курс рубля; рост цен на основные товары (commodities).

- Стратегические: снижение накала экономической конфронтации с Западом, перспективы создания экономических альянсов развивающихся стран. Последний пункт, на взгляд стратегов, определит жизнеспособность экономики России, долгосрочный тренд. Первые шесть пунктов носят тактический характер.

"Большинство сырьевых товаров фиксируют ценовые максимумы, тотальное эмбарго на российских экспорт не вводится, - отмечается в аналитическом материале. - Полная изоляция России драматически ударит слишком по многим экономикам. Однако при санкциях, ограниченности мер правительства по поддержке экономики рост цен на экспортные товары вряд ли способен сдержать девальвацию. В контексте текущего момента целесообразным выглядит выбор экспортоориентированного портфеля".

На взгляд аналитиков ITI Capital, защитными могут стать трудозаменяемые в мировом контексте "РусАл", "Норникель", "АЛРОСА", "Газпром". Включение "Полюса" и Polymetal - ответ на возросший спрос на золото.

"Портфель можно диверсифицировать за счет "ФосАгро", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", Segezha Group, Softline и ориентированного на локальный рынок Сбербанка в силу фактора "too big to fail", любви к бумаге российских инвесторов, - добавляют эксперты инвесткомпании. - Последний фактор может оказаться особенно важным, так как основными участниками и бенефициарами фондового рынка при его открытии в России могут стать российские частные инвесторы".

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