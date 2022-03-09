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09 марта 2022 года 18:03
Акции Intel - одни из самых привлекательных в секторе - Инвестбанк Синара
Акции Intel Corp. являются одними из самых привлекательных в секторе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Корпорация Intel заявила, что подала документы, необходимые для вывода на биржу акций своего подразделения беспилотных автомобилей Mobileye через первичное размещение, которое планируется на середину 2022г. На наш взгляд, данный шаг Intel вызван растущим интересом инвесторов к автономным транспортным средствам. Мы считаем, что IPO позволит раскрыть акционерную стоимость Intel. Напомним, что выручка Mobileye увеличилась примерно втрое после перехода под контроль Intel. В 2021г выручка Mobileye выросла на 40% г/г и составила $1,4 млрд. (1,9% от общей выручки Intel)", - пишет аналитик инвестбанка Сергей Вахрамеев. Эксперт предполагает экспоненциальный рост сегмента беспилотных автомобилей с развитием технологий и считает, что эти перспективы не в полной мере оценены инвесторами. "Если оценка Mobileye в $50 млрд подтвердится, это позитивно скажется на оценке Intel в целом, так как эта сумма эквивалентна 26% текущей рыночной капитализации всей корпорации ($193,4 млрд). Мы сохраняем целевую цену по акциям Intel на уровне $74 за штуку и считаем бумаги эмитента одними из самых привлекательных в секторе", - указывает стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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