"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Enphase Energy с целью $192 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 48%, стоп-приказ: $136, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая потенциальное повышение спроса на возобновляемую электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, компания может продемонстрировать сильную динамику, полагают аналитики "Финама".

"С точки зрения технического анализа, после сильного снижения бумаги сформировали уровень поддержки и демонстрируют среднесрочные разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $260. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $136 риск на портфель составит 1,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают эксперты.

Enphase Energy - полупроводниковая компания, которая производит оборудование, подключаемое к солнечным батареям для преобразования постоянного тока в переменный. Как известно, все электроприборы работают на переменном токе, поэтому просто установить солнечные батареи недостаточно, для этого необходимы инверторы. Также компания занимается производством хранилищ электроэнергии и специальными контроллерами хранения и потребления электроэнергии в доме.

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