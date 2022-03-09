"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Apple на уровне $153

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Apple Inc. на уровне $153 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Некоторые из сегментов деятельности компании сюрпризов не принесли, - пишет аналитик Михаил Степанян. - В частности, часть презентации, касавшаяся стримингового сервиса Apple TV+, ограничилась перечислением недавних наград и номинаций фильмов. Компания ожидаемо представила iPhone SE третьего поколения, который получил мощный процессор A15 Bionic. Вниманию зрителей было предложено следующее поколение планшетов iPad Air на чипах M1. Apple продолжает постепенно переводить свои устройства на новое поколение процессоров. Ранее этот же чип был начали использовать в MacBook Air и планшете iPad Pro".

Эксперт подчеркивает, что важным моментом презентации оказался новый чип M1 Ultra. Его ЦП выполнен на базе 5-нм-техпроцесса, содержит 20 ядер процессора, 64 видеоядра, а также поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти. Чип фактически представляет собой два соединенных Apple M1 Max. На текущий момент рано делать выводы относительно его производительности, полагает аналитик. Но, согласно первым тестам, она на 56% выше, чем у серверного Intel Xeon W (28 ядер).

"Новые чипы поддержат спрос на обновленные настольные решения Apple в течение 2022г, что, вероятно, позволит продажам продукции сегмента Mac продемонстрировать рост на уровне 9-11%, тогда как ранее прогнозировалось их повышение на 8%. При этом на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг продолжительности приостановки продаж продуктов Apple на территории РФ мы сохраняем целевую цену на прежнем уровне $153 за акцию", - резюмирует Степанян.

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