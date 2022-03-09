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09 марта 2022 года 16:30
Котировки нефтяных фьючерсов могут достигнуть уровня $147/барр. - "Финам"
Котировки нефтяных фьючерсов могут достигнуть уровня $147 за баррель Brent - исторического максимума 2008г, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Эксперт напоминает, что 8 марта Белый Дом ввел запрет на поставки российских энергоносителей в США, не дожидаясь подобного эмбарго в Европе. В Вашингтоне считают, что европейские страны в большей степени зависят от поставок из России и могут не поддержать такие меры. В 2021г Штаты ввезли 245,2 млн барр. российской сырой нефти и нефтепродуктов, или 7,9% общего импорта нефти и нефтепродуктов в страну (по сравнению с 6,9% в 2020г). До настоящего момента Вашингтон импортировал около 700 тыс. барр./сутки российской сырой нефти и нефтепродуктов, включая мазут. В денежном выражении Россия в 2021г экспортировала в США нефти и нефтепродуктов на $8,7 млрд, что соответствует 4,8% от всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов. "Аналитики Bloomberg считают, что большая часть последствий возможного эмбарго российской нефти уже оценена рынком, поскольку в результате этого стоимость нефти подскочила до $138/барр. Но трейдеры продолжают делать ставки на то, что нефть может вырасти еще больше. По данным ICE, количество колл-опционов по $150/барр. для июньского контракта Brent в начале недели удвоился по сравнению с пятницей, в то время как стоимость колл-опционов на $180/барр. также подскочила", - пишет Потавин. По его мнению, в такой сложной ситуации дисконт на российскую нефть марки Urals, видимо, будет расти, поскольку если Китай согласится покупать российскую нефть, то другим экспортёрам, работающим в Азии, придется перенаправить свою нефть на Запад. Чтобы иметь свою выгоду от такого сложного процесса Китай как крупнейший и единственный покупатель будет сбивать цены на российскую нефть Urals весьма существенно. По оценкам МЭА, существует значительный объем резервных мощностей по добыче нефти. Глава МЭА уже призвал страны-члены МЭА по высвобождению еще большего количества нефти из стратегических резервов. Генсек ОПЕК заявил, что на данный момент страны ОПЕК+ не успевают с наращиванием добычи, и нынешняя ситуация с выросшими ценами на рынке нефти может привести потом к разрушению спроса, подчеркивает Потавин. "Как видим, майский фьючерс на нефть марки Brent подскакивал к отметке $140/барр. Небольшая заминка в росте за последние пару дней повышает вероятность того, что впоследствии цены могут взлететь до $147/барр. - ранее здесь находились исторические максимумы, показанные в 2008г. Ближайший уровень поддержки сейчас сместился на $120/барр.", - указывает стратег "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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