Роль золота как инвестиционного инструмента в России увеличивается - BCS Express

Роль золота как инвестиционного инструмента увеличивается в России, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Главными признаками этой тенденции, на взгляд аналитика, являются:

- Во-первых, ЦБ РФ с 28 февраля 2022г возобновил покупку золота на внутреннем рынке. Это произошло на фоне заморозки части активов Банка России в рамках санкционных ограничений.

- Во-вторых, президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение россиянами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%. Теперь покупка физического золота российскими инвесторами стала более выгодной.

По мнению Пучкарева, в краткосрочной перспективе рост цен на золото может продолжиться. Не исключено обновление исторических максимумов в ближайшие дни, так как геополитическая обстановка остается напряженной. При этом у эксперта сейчас нет ожиданий, что рост цен на золото будет устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе.

"Высокая инфляция в США вскоре может столкнуться с ужесточением монетарной политики ФРС, ростом процентных ставок - это сильный негативный драйвер для цен на драгоценный металл, - считает аналитик инвесткомпании. - В начале 2022г регулятор ужесточил риторику относительно ДКП. Ожидается, что процентные ставки начнут расти уже в этом году, причем заметно быстрее, чем ожидалось в 2021г. Против инфляции в США в ближайшие месяцы также начнет играть эффект постепенной нормализации базы, темпы роста показателя должны по крайней мере замедлиться. Чувствительным негативным драйвером для котировок металла могло быть стать снижение геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине, однако прогнозировать здесь что-либо сложно".

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