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09 марта 2022 года 14:42
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжил движение к нижней границе нисходящего канала. Индикатор RSI устремился в зону перепроданности, а MACD не подает четких сигналов. Позиции "быков" по-прежнему выглядят слабо. Краткосрочный тренд остается "медвежьим" в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков", - пишут аналитики инвесткомпании. Сектор сырья и материалов, по их мнению, остается в центре внимания инвесторов. Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) накануне поднялись более чем вдвое, в моменте превышая $100 тыс. за тонну. Несмотря на последовавший откат котировок, LME приостановила торги этим инструментом до конца дня. Эксперты подчеркивают, что Джо Байден утвердил запрет на импорт российских энергоносителей в США, а Великобритания намерена отказаться от российской нефти к концу года. В ЕС подобных планов не рассматривают. Здесь обсуждается выпуск европейских облигаций для финансирования расходов на энергетику и оборону. Долговой рынок реагирует на ожидаемое усиление инфляционного давления из-за сбоев в цепочках поставок, которое может вынудить ФРС более интенсивно ужесточать денежно-кредитную политику. Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 1,87%, что на 12 б.п. выше показателя, зафиксированного 7 марта. Доходность "двухлеток" выросла на 8 б.п., до 1,63%, доходность 30-летних бумаг увеличилась до 2,24%, констатируют аналитики "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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