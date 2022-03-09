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09 марта 2022 года 14:22
Акции провайдеров альтернативных источников энергии - недооцененный хедж против волатильных цен на сырье - ITI Capital
Аналитики ITI Capital выделили пять провайдеров альтернативных источников энергии с максимальным потенциалом роста, полагая, что акции этих компаний представляют собой недооцененный хедж против роста волатильных цен на сырье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Sunrun Inc. - американский лидер в разработке, установке, продаже и обслуживании солнечных энергетических систем в жилых домах. На взгляд экспертов инвесткомпании, Sunrun технически перепродана в связи с тем, что Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам предложила повысить сбор за подключение новых пользователей к солнечным батареям. При этом худшие опасения уже заложены в цену, потенциал роста бумаги компании составляет 75%. Sunnova Energy International - один из ведущих поставщиков солнечной энергии и накопителей энергии в жилых домах по всей территории США. Компания рассчитывает удвоить число клиентов, удвоить объем услуг на одного клиента и утроить показатель EBITDA к концу 2023г. "Тарифы на коммунальные услуги, как ожидается, продолжат расти вместе с инфляцией. В этих условиях увеличится потребительский спрос на солнечные установки и аккумуляторы, снизится вероятность просрочки клиентских платежей, а у компании останется возможность для повышения тарифов. Sunnova - фаворит крупнейших инвестиционных банков с потенциалом роста 105% на горизонте 12 месяцев", - отмечают аналитики ITI Capital. The AES Corp. - глобальная энергетическая компания из списка Fortune 500, которая владеет и управляет региональными коммунальными предприятиями и развивает проекты в области возобновляемых источников энергии. У The AES Corp. 11 рекомендаций "покупать" от крупнейших мировых инвестиционных домов и всего одна рекомендация "держать", при этом средний потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 30%, указывают эксперты инвесткомпании. Generac Holdings - одна из ведущих компаний в области энергетических технологий, которая разрабатывает передовые программные решения для электросетей, системы резервного и основного питания для бытовых и промышленных объектов. В комментарии отмечается, что компания с успехом реализует стратегию внедрения источников чистой энергии и продолжает получать выгоду от экстремальных погодных условий. Generac - фаворит крупнейших инвестиционных банков с потенциалом роста более 40% на горизонте 12 месяцев. Nordex Energy - одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся разработкой, производством и продажей ветровых турбин. "Увеличение числа возобновляемых источников энергии ускорит процесс электрификации экономики и снизит ее зависимость от газа как основного энергетического топлива, - подчеркивают стратеги ITI Capital. - Nordex будет одним из главных бенефициаров этой программы. Потенциал роста акций компании на горизонте 12 месяцев составляет 32%, согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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