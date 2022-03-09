ЕЦБ, вероятно, пока не будет анонсировать скорое начало ужесточения ДКП - Банк "Санкт-Петербург"

ЕЦБ, вероятно, пока не будет анонсировать скорое начало ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Период заседаний регуляторов мира начинается на текущей неделе, и в первую очередь инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ в четверг. Европейский регулятор пока придерживается мягкой риторики, но данные с прошлой недели все больше приближают начало ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в ЕС. Так, февральская инфляция достигла уже 5,80% г/г, обновив очередной исторический максимум. Более того, ценовое ралли на товарном рынке предполагает дальнейший рост инфляции, - пишут эксперты в комментарии. - Тем не менее геополитическая ситуация для всех регуляторов сейчас повышает градус неопределенности, и, вероятно, ЕЦБ все же пока не станет анонсировать скорое начало ужесточения ДКП. На этом фоне инвесторы будут следить скорее за риторикой регулятора и сигналами о планах действий в случае снятия геополитической неопределенности. В связи с началом недели тишины представители ФРС на неделе не будут делать новые заявления, и сейчас геополитика продолжит быть главным определяющим фактором для динамики рынков".

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