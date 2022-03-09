"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ciena Corp. с прогнозной стоимостью $82,8 за штуку на январь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"7 марта компания Ciena, провайдер сетевых систем и технологий, опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2022 фискального года с окончанием 29 января. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и целевую цену для акций эмитента на уровне $82,80 на январь 2023 года. Считаем текущие уровни интересными для наращивания или открытия позиции по акциям", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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