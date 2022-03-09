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09 марта 2022 года 12:46

"Финам" рекомендует покупать акции Comcast с прогнозной ценой $60 на горизонте года

"Финам" рекомендует покупать акции Comcast Corp. с прогнозной стоимостью $60 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Comcast является ярким представителем value stock и хорошо позиционирована в телекоммуникационной отрасли за счет диверсификации активов. Невысокие, но стабильные темпы роста финансовых показателей, сочетание эффективного основного бизнеса по организации фиксированного ШПД, который генерирует стабильный денежный поток, и новых быстрорастущих направлений в отрасли медиа и развлечений, привлекательная фундаментальная оценка, гарантированная доходность более 5% годовых за счет дивидендов и обратного выкупа - все эти факторы свидетельствуют о привлекательности эмитента. Акции торгуются со средним дисконтом в размере 27,2% по сравнению с аналогами по мультипликаторам P/E NTM, EV/EVITDA NTM и EV/S NTM", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Comcast Corp. - крупная американская телекоммуникационная компания, владеет киностудиями, новостными агентствами, стриминговыми сервисами и тематическими парками развлечений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-COMCAST-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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