Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Развитие геополитической ситуации продолжит определять динамику рубля - инвесторы будут следить за дальнейшим ходом переговоров, а также за новостями о перспективах введения новых санкций и за мерами поддержки российской экономики. Волатильность на текущей неделе сохранится, и, вероятно, курс пары USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в широком диапазоне 110-135 руб./$1", - отмечают аналитики.

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